05.02.2017 16:35:33

Rize'de 'lazboard'lu kayak şenliği

Rize'nin İkizdere ilçesindeki Petran Yaylası'nda düzenlenen Petranboard Kayak Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Rize'nin İkizdere ilçesindeki Petran Yaylası'nda bu yıl Petranboard Kayak Şenliği'nin onuncusu düzenlendi.

AA'nın aktardığı habere göre; İkizdere Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Meşeköy Muhtarlığınca 2200 rakımlı Petran Yaylası'nda düzenlenen etkinliğe, yerli ve yabancı yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan şenlikte katılımcılar, yörede "petranboard" ya da "lazboard" adı verilen tahtalarla kayak yapmak üzere yayladaki parkura geldi. Önce deneme yapan vatandaşlar, ardından kaymanın keyfini yaşadı. Bazı vatandaşlar ise dengelerini sağlayamayarak düştü.

Yerli ve yabancı turistlerin mangal yakıp horon oynayarak karın tadını çıkardığı şenlikte, bazı vatandaşlar da naylon poşetlerle kaymaya çalıştı.

"Lazboard, zorlu coğrafik koşulların getirdiği bir şey"



Vali Erdoğan Bektaş'ın da katıldığı şenlikte, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Kaymakam Halil İbrahim Kazar ve İlçe Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu kaymaya çalıştı. Bak, zaman zaman tahtanın üzerine durmakta güçlük çekerek düştü.

Milletvekili Bak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rize'nin kış turizmi açısından önemli bir merkez olduğunu, havalimanın yapılmasıyla buraya yerli ve yabacı turist ilgisinin daha da artacağını söyledi.

Petran Yaylası'nın geleneksel olarak önemli bir yere sahip olduğuna değinen Bak, "Lazboard, zorlu coğrafik koşulların getirdiği bir şey. Uzun yıllardır zor coğrafik koşullar için geliştirilmiş bir ulaşım aracı. Geçmişte ulaşım amacı için kullanılken günümüzde festivale dönüştürülmüş." dedi.

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