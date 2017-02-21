21.02.2017 21:37:58

Reuters: ABD destekli SDG Deyr-i Zor'a girdi

Reuters: ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), operasyon çerçevesinde ilk kez Suriye'nin Deyr-i Zor kentine girdi.

Reuters'in geçtiği son dakika haberine göre, ABD destekli PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), operasyon çerçevesinde ilk kez Suriye'nin Deyrizor kentine girdi.

SDF yetkilisi, Deyrizor'un alınmasının IŞİD'in kalesi olarak bilinen Rakka'nın kuşatılmasında çok önemli bir rol oynadığını belirtti.