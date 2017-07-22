22.07.2017 11:06:36

Paketleri mıknatısla tavana zulalamışlar: Tam 80 kilo

Kütahya'da, şehir girişinde durdurulan bir minibüste, 80 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı istihbaratı üzerine, Afyonkarahisar istikametinden gelen 07 LGN 67 plakalı minibüsü kent girişinde durdurdu. Jandarmaya ait narkotik köpeğiyle yapılan arama sırasında, şüphe üzerine minibüs detaylı arama için emniyet bünyesindeki tamirhaneye çekildi. Burada parçaları sökülen minibüsün tavan kısmı ve koltuk arkalarına zulalanmış 160 paket halinde 80 kilogram eroin bulundu. Eroin paketlerinin, mıknatıslar monte edilerek minibüsün tavanına tutunmasının sağlandığı tespit edildi.



Üzerindeki kimlik sahte çıkan minibüsün sürücü Mehmet Y. (44) gözaltına alındı. Minibüste bulunan sürücünün İran uyruklu eşi S.A.K, annesi N.Y. ve 8 yaşındaki oğlu A.T.Y. ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Mehmet Y'nin (44), emniyetteki ifadesinde 50 bin lira karşılığında Van'dan minibüse yüklenen eroini İstanbul'a götürmek için kuryelik yaptığını itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, operasyonu gerçekleştiren narkotik ekiplerini tebrik etti. Çevik, "Ekiplerimiz, Kütahya'da bugüne kadar görülmemiş en büyük uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirdi. Uyuşturucuyla mücadelemiz aralıksız devam edecek. Emniyet teşkilatımız ülke genelinde zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Biz de Kütahya'da uyuşturucunun kökünü kazıyacağız inşallah" dedi.