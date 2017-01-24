25.01.2017 01:08:08

Özel çocuklara Başkandan özel hediye

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Özel Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan Okulun Müzik sınıfının ritim grubuna müzik aletleri hediye etti.

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki Özel Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan Okulun Müzik sınıfının ritim grubuna müzik aletleri hediye etti.Okulu ziyaret Eden Kamil Ceylan, ilk olarak okul hakkında idarecilerden bilgi aldı.Başkan Ceylan, ' Köyceğiz için büyük ihtiyaç olan bir eğitim kurumunu hizmete soktukları için yetkilere teşekkür ediyorum. Belediye olarak da özel çocuklarımızın sosyal ihtiyaçlarına yardımcı olmak istiyoruz." dedi.İlçede, engelli bireylerin yaşam alanlarını genişletici önlemleri almayı hedeflediklerini, bu amaçla ilçenin ana halterdeki kaldırımlarını uygun hale getireceklerini aktaran Ceylan, belediyenin de sosyal ve kültürel tesislerini engellilere de hizmet edecek şekilde düzenleyeceklerini dile getirdi.Özel Köyceğiz Rehabilitasyon Merkezi kurucusu Suzan Öztürk ise Başkan Ceylan'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, müzik aletleri için öğrenciler adına teşekkür etti.Öztürk, Başkan Ceylan tarafından hediye edilen müzik aletleri ile en kısa zamanda bir gösteri hazırlayacaklarını da sözlerine ekledi.Çocuklar yeni müzik aletleri ile ilk derslerini ise Başkan Ceylan ile birlikte yaptılar.