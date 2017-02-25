26.02.2017 00:11:31

Otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yara

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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde bir otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kayıp bir kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.Edinilen bilgiye göre Bursa'da yaşayan ve hafta sonu tatili sebebiyle memleketlerine gelen Deniz ailesi Akyayla Mahallesi'nde oturan yakınlarına telefonda köye yaklaştıklarını söylediler. Aradan geçen uzun zaman sonrası köye gelmeyen Deniz ailesinin kaza geçirdiğinden şüphelenen yakınları köy civarında arama yaptı. Aracın uçurumdan uçtuğunu fark eden ailenin yakınları durumu hemen Jandarma ve 112 ekiplerine bildirdi.Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ve 112 ekipleri zorlu arazi şartlarında arama çalışması başlattı. Karanlıkta güçlükle ilerleyen ekipler derenin ortasında bir kadının ağaçlara tutunarak kurtarılmak için beklediğini fark etti. Kadını bulunduğu yerden kurtaran ekipler yaralı Melek Deniz'i hemen Dursunbey Devlet Hastanesine sevk etti. Daha sonra dere içinde aracın tekerleğini fark eden ekipler Dursunbey Belediyesinden de destek istedi. Olay yerine gelen bir kepçe ile araç bulunduğu yerden çıkarıldı. Aracın içinde kimsenin olmadığını fark eden ekipler hemen dere içinde arama başlattı. Arama sonucu araç sürücüsü Harun Deniz araç yakınlarında, 8 yaşındaki Mustafa Deniz 100 metre ileride ölü olarak bulundu. Araçta bulunan 4 yaşındaki diğer çocuk Uğur Deniz'e ise henüz bulunamadı.Jandarma, Dursunbey Belediyesi, Umke ekiplerinin arama çalışması devam ederken olay yerine dalgıçlar da çağrıldı.(Hüdayi Demirhan/İHA)