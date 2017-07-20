20.07.2017 13:40:55

Necmettin öğretmenin katili PKK'lılar öldürüldü!

Tunceli Valiliği 23 yaşındaki şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı kaçırarak şehit eden 6 PKK'lının aynı bölgede tespit edildiğini ve bölgenin İHA'larla vurulduğunu açıkladı.

23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, Şanlıurfa Siverek'in Çiftçibaşı köyünde sınıf öğretmeniydi. 16 Haziran Cuma günü, yaz tatilini geçirmek üzere memleketi Gümüşhane Torul'a bağlı Demirkapı köyüne gitmek üzere yola çıktı. Yeni aldığı otomobiline bindi. Erzincan-Tunceli yolunda PKK'lı teröristler yolunu kesti. 12 Temmuz'da naaşını Pülümür Çayı'nda köylüler buldu.

Necmettin öğretmenin katledilmesinden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Soylu açıklamasında "Kahramanlarımız Tunceli Pülümür'de şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ın kanını yerde bırakmadı. Bu gece ve sabah 5 terörist etkisiz" dedi.

VALİLİK AÇIKLADI: 'SİLAHLI İHA'LAR VURDU'

Öte yandan Tunceli Valiliği de, "Öğretmen Necmettin Yılmaz'ı kaçırarak şehit eden 6 PKK'lı terörist aynı bölgede tespit edilerek silahlı İHA'lar ile vurularak öldürüldü" açıklamasını yaptı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 19 Temmuz'da Nazımiye ilçesi kırsalındaki keşif gözetleme faaliyetleri esnasında silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından bir grup terör örgütü mensubunun tespit edildiği bildirildi. Söz konusu terörist grubun SİHA ile vurulduğu ve bölgede operasyon başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bölgede devam eden operasyon kapsamında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 6 terör örgütü mensubu ölü ele geçirilmiştir. Ölü ele geçirilen örgüt mensuplarının 16 Haziran'da Tunceli-Pülümür karayolunda öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ı kaçıran ve şehit eden grup olduğu anlaşılmıştır. Bölgede M-16 piyade tüfeği, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, 200 gram C4 patlayıcı, 5 sırt çantası ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunmasına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.