18.02.2017 13:44:53

Murat Karayılan'ın sağ kolu öldürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda, örgütün lider kadrosundan Murat Karayılan'ın yakın korumalığını yapan Behzat kod adlı PKK'lının da öldürüldüğü öğrenildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda öldürülen batı illerinde düzenlenen saldırıları organize ettiği, asker ve polis noktalarında keşif yaptığı tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 11 Şubat'ta Nusaybin ilçesinin Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İlkadım ve Kuruköy, Ömerli'nin Sulakdere ve Aytepe ile Artuklu'nun Yardere ve Ahmetli mahallelerinde PKK'ya yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir" operasyonu sürüyor.

Polis ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, Nusaybin ilçesine bağlı Kuruköy'de tespit edilen ve etkisiz hale getirilen PKK'nın sözde 2 üst düzey mensubu teröristin batı illerinde düzenlenen terör saldırılarını organize ettiği öğrenildi.

PKK'nın Türkiye sorumlularından Behzat ve yardımcısı Rojhat kod adlı teröristlerin yapılan incelemelerde batı illerinde asker ve polis noktalarında saldırı için keşif yaptığı belirlendi.

Behzat kod adlı PKK'lının, PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan'ın yakın korumalığını yaptığı, en önemli ve güvendiği isimlerin başında yer aldığı tespit edildi.

Akdeniz metropol sorumlusu da ondan talimat alıyordu

Adana'da tutuklanan PKK'nın Akdeniz metropol sorumlusu "Halo Dayı" kod adlı Eyüp Ç'nin, Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün gerçekleştirilen operasyonda ölü ele geçirilen örgütün üst düzey iki mensubundan Behzat kod adlı teröristen talimat aldığı belirlendi.

AA muhabirinin emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Mardin'den Antalya'ya kadar olan bölgede PKK'nın sorumlusu olduğu belirlenen Eyüp Ç'nin, Nusaybin ilçesinde terör örgütüne yönelik başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir Operasyonu"nda dün ölü ele geçirilen örgütün üst düzey iki mensubuyla irtibatlı olduğu ortaya çıktı.

Eyüp Ç'nin, özellikle terör örgütünün sözde Türkiye sorumlularından Behzat kod adlı PKK'lıdan talimat aldığının tespit edildiği öğrenildi.

PKK'nın elebaşılarından Murat Karayılan'ın yakın korumalığını yaptığı, en önemli ve güvendiği isimlerin başında yer aldığı belirtilen Behzat kod adlı teröristin, Akdeniz bölgesindeki terör saldırılarını Eyüp Ç. üzerinden yürüttüğü iddia edildi.

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