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Muhammed Dahlan'dan Gazze'ye elektrik şantajı!
Muhammed Dahlan'dan Gazze'ye elektrik şantajı!
25.07.2017 14:02:31

Muhammed Dahlan'dan Gazze'ye elektrik şantajı!

Gazze'deki mevcut elektrik sıkıntısının giderilmesi ve Mısır'a yeni enerji santralinin inşa edilmesi amacıyla Hamas ile Muhammed Dahlan arasında anlaşma imzalanacağı iddia ediliyor.

TIME TÜRK | HABER MERKEZİ

İddialara göre Mısır'ın Gazze'ye yönelik kara ablukasını kaldırma ve elektrik kesintilerinin azaltılması karşılığında Hamas ile "İsrail, Mısır ve BAE"nin temsilcisi Muhammed Dahlan arasında bir anlaşma imzalanacak.

Gazze'de devam eden elektrik kesintilerinin azalması için planlanan sınırın Mısır tarafına yeni enerji santrali inşa etmek. Santralin yapımını BAE üstleniyor. Konuyla ilgili AP ajansına konşan Muhammed Dahlan, santral için 100 milyon dolar fon ayrıldığını ifade etti.

İddiaya göre Mısır'da Refah sınır kapısını açacak ve Muhammed Dahlan siyasi yoldan Gazze'de iktidara el koyacak. 

Öte yandan Muhammed Dahlan'ın askeri bir birlik kurduğu da konuşuluyor. İddialara göre Hamas'ı iktidardan indirmek için askeri yola da başvurabilir.

ABBAS'DAN DAHLAN AÇIKLAMASI

Mahmud Abbas, Dahlan'ın Gazze planının gerçekçi olmadığını değerlendirdi. Mahmud Abbas'ın yardımcısı Azzam el-Ahmed, Dahlan'ın planının bir yere varamayacağını kaydetti. Gazze'ye yılda 1.2 milyar dolar ayırdıklarını kaydeden el-Ahmed, Dahlan'ın planının soyut olduğunu belirtti.

MUHAMMED DAHLAN KİMDİR?

Mahmud Abbas, İsrail'le kirli ilişkileri deşifre olan Dahlan'ı 2011'de hareketten ihraç etmişti. Dahlan'ın FKÖ lideri Yaser Arafat'ın zehirlenerek öldürülmesi, 2013 Mısır askeri darbesi ve Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminde parmak izi bulunuyor.

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