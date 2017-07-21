21.07.2017 15:19:03

Meclis'te 'Atatürk resmi' tartışması

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile CHP'li İdare Amiri Tufan Köse arasında 'Atatürk resmi' tartışması yaşandı.

İddialara göre TBMM İdare Amiri Tufan Köse ile CHP Çorum Milletvekili, kulisteki tadilatlar sırasında kaldırılan Atatürk resminin geri asılmasını talep etti. İsmail Kahraman ise Atatürk'ün resminin tekrar asılması talebine karşılık "Kaldırılan resim hediyelik eşyaların sergilendiği yerde. Meclis'in her yerinde Atatürk resmi var. O yere o resim konmayacak, gerek görmüyorum" dedi.



Toplantıda, İsmail Kahraman, yeni bir Meclis binası için yer arandığı haberlerini de yalanladı ve "Yeni bir yer arayışımız yok. Meclis'i taşımayacağız. Böyle bir düşüncemiz yok. Yerimiz geniş. Burası gayet yeterli" dedi.