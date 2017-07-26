26.07.2017 20:17:01

Mahkeme başkanından 'Şov yeri mi burası' tepkisi

Cumhuriyet Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazeteci Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu 19 şüphelinin yargılandığı davada savunmalar devam ediyor. Savunma yapan sanıklardan gazeteci Ahmet Şık, sözlerini 'Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet' diyerek bitirince salonda alkışlayanlara sinirlenen mahkeme başkanı 'Şov yeri mi burası, ne demek bu' diyerek tepki gösterdi.



Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarına ilişkin Cumhuriyet Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve gazeteci Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu 19 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" suçundan yargılanmasına devam edildi. İstanbul 27'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ceza evinden getirilirken sanık avukatları ve yakınları da salonda hazır bulundu.



MAHKEME BAŞKANINDAN AHMET ŞIK'A TEPKİ



Ahmet Şık gerçekleştirdiği savunma sonrasında, sözlerini "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" diyerek bitirdi. Ahmet Şık'ın bu sözleri üzerine salonda sanık yakınlarının alkışlaması üzerine mahkeme başkanı duruma sinirlendi. Sinirini sözleri ile dile getiren mahkeme başkanı, "Şov yeri mi burası? Ne demek bu?" diyerek tepki gösterdi.