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Libya'da artık Rusya var
24.01.2017 02:26:49

Libya'da artık Rusya var

Rusya, General Hafter'i Tobruk limanına demirleyen uçak gemisinde ağırlayarak dünyaya bir mesaj verdi: “Libya'da artık ben varım.”

TİMETURK - HABER MERKEZİ

ABD'nin Trablus Büyükelçisi Christopher Stevens, lül 2012 akşamı Libya'nın Bingazi kentindeki CIA karargâhında ö öldürüldü. sonrasında ABD, Müslüman Kardeşler başta olmak üzere Ortadoğu'daki tüm İslâmi hareketlere cephe aldı. bölgede eski statükonun korunmasının daha 'akıllıca' olduğunda karar kıldı ve Sisi, Esed gibi isimlere destek vermeye başladı...

Obama yönetiminin oluşturduğu boşlukları hızla dolduran Rusya da geldi ve varlığını belli etti. Üçe bölünmüş Libya'da General Halife Hafter'i açıktan destekleyen Rusya, Hafter'i Tobruk limanına demirleyen uçak gemisinde ağırlayarak dünyaya bir mesaj verdi: “Libya'da artık ben varım.”

Rusya'nın Libya'daki "yerleşimini" köşesine (18 Ocak) taşıyan Taha Kılınç, şunları yazdı:

TEK ÜÇLE, ÜÇ YÖNETİM

Libya fiilen üç ayrı yönetim tarafından paylaşılmış durumda: Başkent Trablus'ta Birleşmiş Milletler'in resmen desteklediği bir hükümet var. Misrata kenti ve çevresi milis kuvvetlerince kontrol ediliyor. Ülkenin doğusunda ise General Halife Hafter'in sözü geçiyor. Tobruk kentindeki meclis de Hafter'e bağlı durumda. Bunların dışında küçük silahlı grupların egemen olduğu lokal bölgeler de var.

KADDAFİ'DEN ÖNCEKİ GİBİ...

Kaddafi öncesi dönemde Trablus, Fizan ve Barka (Sirenayka) olarak üç ana vilayet halinde yönetilen Libya, yeniden o eski parçalı yapısına geri dönüyor. Ancak bu defa bölünmelerde dış müdahale ve yönlendirmenin etkisi çok büyük.

EN GÜÇLÜ CEPHE: GENERAL HAFTER

BM'nin ve uluslararası toplumun bütün çabalarına rağmen ulusal birliğin sağlanamadığı Libya'da, yerel yönetim odakları içinde en güçlüsü General Halife Hafter. 73 yaşındaki Hafter, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğine sahip. Bu iki ülke, Hafter'i askeri ve ekonomik yönden güçlendirirken, bir yandan da onun uluslararası konumunu sağlamlaştırmaya çalışıyor.

RUSYA-HAFTER YAKINLAŞMASI

Geçtiğimiz hafta, General Hafter'e bir başka destek daha geldi. Daha önce Dışişleri Bakan Yardımcısı Gennady Gatilov'ın ağzından Libya'da kontrolün Hafter'de olması gerektiğini belirten Rusya, General'i Tobruk limanına demirleyen uçak gemisinde ağırlayarak dünyaya mesaj verdi. Bu mesaj, elbette bütün Batı dünyasıyla beraber, esasen ABD yönetimine yönelikti ve “Libya'da artık ben varım” demekti.

KADDAFİ'NİN RUSYA'YA MALİYETİ: 4 DİLİYAR DOLAR

Kaddafi'nin devrilmesiyle Libya'da en az 4 milyar dolarlık bir kayba uğrayan Rusya, General Hafter'e açık destek sunarak hem maddi kaybını telafi etmeyi, hem de Libya'ya sağlam bir şekilde yerleşmeyi umuyor.

HAFTER NE KAZANACAK?

Hafter güçlerine verilecek silahlar, BM'de Libya'ya yönelik silah ambargosu kararının veto edilmesi, ekonomik yardımların hızlı biçimde başlaması gibi başlıkların iki taraf arasında anlaşmaya bağlandığı kaydediliyor.

RUSYA NE KAZANACAK?

Hafter'in Rusya'ya Libya'da en az iki askeri üs sözü verdiği, şimdiden basına yansıyan haberlerden.

PEKİ YA TARAFLAR HEP BİRLİKTE SAVAŞIRSA...

Rusya'nın Libya'daki dengelerde Hafter'den yana ağırlığını koyması, BM'nin desteklediği Trablus hükümetinin de işini zorlaştıracak gibi görünüyor. Ülkenin bir iç savaşa sürüklenmemesi, artık Hafter'in tavrına ve diğer gruplara yaklaşımına bağlı. General'in savaşmayı seçmesi durumunda neler olabileceği ise, Suriye örneğiyle sabit.



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