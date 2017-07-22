23.07.2017 09:12:50

Kudüs'te şiddetli çatışmalar: Onlarca yaralı

İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'nın kapısına kurulan metal arama dedektörlerini protesto amacıyla düzenlenen gösterilere müdahalesinde 1 kişi şehit oldu, 67 kişi yaralandı.

İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'nın kapısına kurulan metal arama dedektörlerini protesto amacıyla düzenlenen gösterilere müdahalesinde 1 kişi şehit oldu, 67 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri, Doğu Kudüs ile Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında, Aksa'ya yönelik ihlalleri protesto eden Filistinlilere müdahale etti.İsrail askerleri ve Filistinliler arasında çıkan olaylarda ilk belirlemelere göre 1 kişinin şehit olduğu, 67 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, 24 yaşındaki Yousuf Kashour isimli Filistin vatandaşının hayatını kaybettiğini belirtti. Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ise 35 kişi plastik mermi sonucu yaralandı, 43 kişi de göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.

AKSA ÜZERİNDE HAKİMİYET AMACI

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti. İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal detektörler vasıtasıyla Aksa Vakfınca kontrol edilen Harem-i Şerif'te egemenlik sağlamak istiyor. Filistin halkı, metal detektörlerin güvenlik sağlama amaçlı değil, Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor.

ENDİŞE DUYULUYOR

İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfı'na danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabulü halinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekânsal olarak bölünüp Yahudilere tahsisinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.

İsrail'in kanal 2 televizyonun haberinde, İsrail tarafından Aksa kapılarına yerleştirilen metal arama dedektörleri nedeniyle yaşanan büyük gerginliğin ardından İsrail polisinin bu geceden itibaren metal arama dedektörlerini kaldırcağı ve Aksa'nın kapılarına el dedektörleriyle arama yapacak polis güçleri yerleştireceği iddia edilmişti.