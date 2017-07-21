21.07.2017 15:53:12

Kudüs'te İsrail askerleri bir Filistinliyi öldürdü!

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ras el-Amud bölgesinde kılınan cuma namazından sonra cemaate müdahale ettiği olaylarda bir Filistinli şehit oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ras el-Amud bölgesinde yaşanan olaylarda kafasından yaralanan bir Filistinli şehit oldu" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ölen Filistinlinin kimliğine ilişkin bir bilgi yer almadı.

Yerel kaynaklara göre ise Kudüs'te öldürülen Filistinliyi polis değil Yahudi yerleşimciler vurdu.

Öte yandan namaz sonrası İsrail polisinin müdahalesiyle Kudüs'te başlayan olaylar büyük oranda duruldu. Kudüs sokaklarında sessizliğin hakim olduğu gözlenirken, işgal altındaki Batı Şeria'da ise olaylar devam ediyor.