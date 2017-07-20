20.07.2017 08:13:03

Küçük çocuğun koluna demir saplandı

Niğde'de Kur'an kursunun duvarına çıkan küçük çocuğun kolu demire saplandı.

Olay, Niğde Merkez İlhanlı Mahallesi'nde bulunan Kur'an kursu bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyun oynarken bahçenin duvarına çıkan 8 yaşındaki Enes Canbaz, bahçe duvarından atlayacağı esnada dengesini kaybetmesi sonucu, kolu bahçe duvarında bulunan demir korkuluklara saplandı. Demir korkuluklara düşen Enes Cambaz'ın acılar içerisinde kaldığını gören arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.



Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri küçük çocuğunun koluna saplanan demiri çıkaramayınca, keserek çocuğu kurtardılar. Kolunda demir korkulukla ambulansa bindirilen küçük çocuğun gözyaşları, yanında bulunan anne ve babasına büyük korku yaşattı. Küçük Enes'in koluna saplanan korkuluklar acil servis ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı Enes'in durumunun iyi olduğu ve polis ekiplerinin olayla ilgili inleme başlattığı öğrenildi.