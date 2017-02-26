27.02.2017 09:48:33

Köy okulu kantinin sorumlusu 'dürüstlük'

Bingöl'deki bir köy okulunda 'değerler eğitimi' kapsamında uygulamaya konulan 'Dürüstlük Kantini Projesi' çerçevesinde öğrenciler, sorumlusu bulunmayan kantinden alışveriş yapıyor

Bingöl'de, Merkez Göltepesi köyü ilk ve ortaokulunda "değerler eğitimi" kapsamında uygulamaya konulan "Dürüstlük Kantini Projesi" çerçevesinde öğrenciler, sorumlusu olmayan kantinden alışveriş yapıyor.

Okulda hayata geçirilen projeyle öğrencilerin dürüstlükle ilgili davranışları ve özgüven kazanmaları amaçlanıyor.

Bir ay boyunca uygulanacak olan projeyle, öğrencilere sorumlusu bulunmayan kantinden kasaya parayı bırakarak istediğini alabilme olanağı sağlıyor. Sorumlusu "dürüstlük" olan kantine gelen öğrenciler, aldıkları ürünün parasını kasaya bırakıyor, gerekli durumlarda da para üstünü kendisi alıyor. Birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine ise para üstü ve ürün fiyatı konusunda ortaokul öğrencileri yardım ediyor.

Okul müdürü Saim Çakar, değerler eğitimindeki amaçlarının, dürüstlük kavramını somutlaştırarak öğrencilerin davranışına dönüştürmeyi sağlamak olduğunu söyledi.

Kantinde sorumlu bulunmadığını, bir anlamda hem satıcı hem de alıcının öğrenciler olduğunu vurgulayan Çakar, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz istedikleri ürünü alıp, parayı bırakıyorlar. Burada bir başka önemli olay ise öğrenciler hiçbir şekilde gözetlenmiyor. Okulumuzda yaklaşık 200 öğrenci var. Bunlar arasında fire verende oldu. Bu öğrenciler yanlış davranışından ötürü gelip bizden özür diledi. Amacımız, bu uygulamayla öğrencilerimizde dürüstlük kavramını oluşturmak ve çocuklarımızı kazanmaktır."

Okulun 7'nci sınıf öğrencisi Nazime Koşun ise uygulamayla dürüstlüklerini ölçtüklerini ifade ederek, "Bu kantinde sorumlu kimse yok. İstediğimizi alıp, ücretini bırakıyoruz. Küçük kardeşlerimize de yardım ediyoruz. Bu uygulamayla matematiğimizi de güçlendiriyoruz. Burada dürüstlükle ilgili bir çok şey öğreniyoruz ve kendi kendimizi kontrol edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

8'inci sınıf öğrencisi Bünyamin Kormalı da uygulamayla her öğrencinin kendi dürüstlüğünü ölçtüğünü söyledi.

