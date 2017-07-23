23.07.2017 13:05:01

Katar'a siber saldırı Denizli'ye uzandı!

Yapılan araştırmaların ardından Denizli’nin Sarayköy ilçesinde yaşayan M.V. hakkında soruşturma başlatıldı, polis M.V.’ye ait dijital verilere el koydu.

Katar Haber Ajansı'nın haberine göre Katar hükümetinin resmi haber ajansı QNA'nın internet sitesine eklenen bazı bilgilerden sonra bir sibel saldırı yaşandı. Katar krizinin yaşanmasına neden olan saldırıyla ilgili soruşturma Denizli'ye kadar uzandı. Konuyla ilgili Denizli'de bir soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Milliyet'in adlığı bilgiye göre, siber saldırıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatıldı. Milliyet'in haberine göre, bu soruşturma kapsamında bilişim sistemleri üzerinde yapılan incelemede, QNA'ya yönelik siber saldırı olayı sonrasında, IP numaraları tespit edildi. IP numaralarından birisi Denizli'nin Sarayköy ilçesindeydi. Savcılık talimatı sonrasında Denizli Emniyet Müdürlüğü, Sarayköy'de yaşayan M.V. adlı kişiyle ilgili şüpheli olduğu iddiasıyla adli soruşturma başlattı.

14 BİLGİSAYAR ANA BELLEĞİ



M.V.'nin evinde arama yapıldı. Aramada, 14 bilgisayar ana belleği, 2 taşınabilir bellek, 3 cep telefonu, bir mobil telefon sim kartı, 1 tablet bilgisayar, bir el kamerası, 5 SD kartlar ve DVD'lere el konuldu. El konulan bilişim malzemeleri üzerinde siber inceleme başlatıldı.