20.07.2017 08:21:58

Kamyona çarpan TIR alev aldı: 2 ölü

Anadolu Otoyolu'nun Akyazı kesiminde trafik kazasının ardından bir TIR'da çıkan yangında sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kamyona çarpan tırda çıkan yangın sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kimin kullandığı henüz belirlenemeyen yabancı plakalı bir tır, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Akyazı kesiminde lastiğinin patlaması nedeniyle sürücüsünün emniyet şeridine yanaştırdığı 18 BC 839 plakalı sunta yüklü kamyona arkasından çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle tırın kabini ezildi, sürücü ile yanında bulunan bir kişi araçta sıkıştı.

Kazanın ardından tırın alev aldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatte söndürülen yangında, tır sürücüsü ile bu araçta bulunan bir kişi yanarak yaşamını yitirdi.

Kaza ve yangın nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapandı ve yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Trafik, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından tek şeritten verildi.

Olayda ölen iki kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.