20.07.2017 11:56:16
İzmir'de 32 eski polise FETÖ gözaltısı
İzmir'de, FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 32 emniyet çalışanı gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 49 eski emniyet personeline yönelik operasyon yaptı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 32 zanlı teker teker gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.