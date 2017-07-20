20.07.2017 09:43:52

İstanbul'da silahlı market soygunu

İstanbul Okmeydanı'nda bulunan bir market, kar maskeli ve silahlı üç kişi tarafından soyuldu. Soyguncular yaklaşık bin TL alarak kayıplara karıştı.

Olay, dün saat 17:00 sıralarında Beyoğlu ilçesindeki Piyalepaşa Mahallesi Kuzey sokakta meydana geldi. Yüzleri maskeli üç soyguncu, market görevlilerini silahla etkisiz hale getirerek yaklaşık bin Türk Lirasını alarak kayıplara karıştı. Market görevlileri olayın ardından polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen çok sayıda emniyet ekipleri markette bir süre incelemelerde bulundu. Çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, soyguncuları yakalamak için çalışıyor.



Soygun esnasında marketin lambalarını değiştirmekte olan Mustafa isimli vatandaş, 'içerideydim lamba takıyordum, 3 kişi geldi birisi kırmızı birisi siyah giyinmişti. Silah sesi geldi 10 saniyede her şey bitti. Kaçarken de dışarıda silah sıktılar' ifadelerini kullandı.



Ayrıca Okmeydanı ve çevresinde son zamanlarda benzer soygunlar gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Daha önce Okmeydanı Kuzey Sokakta kar maskeli ve silahlı kişilerce marketler soyulmuştu.