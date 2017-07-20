20.07.2017 09:33:31

İstanbul'da helikopter destekli torbacı operasyonu

İstanbul Küçükçekmece'de uyuşturucu satıcılarına yönelik farklı adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyona Özel Harekat polisleri de katılırken, bir polis helikopteri de havadan destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Küçükçekmece ilçesinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenledi. Çok sayıda adrese savcılık izni ile gerçekleştirilen eş zamanlı operasyona Özel Harekat polislerinin yanı sıra, bir polis helikopteri de havadan destek verdi. Uyuşturucuyla Mücadele ekipleri girilen adreslerde arama ve GBT çalışması yaparken, Özel Harekat polisleri ve polis helikopteri de karadan ve havadan güvenlik önlemi aldı.



ESRAR, KOKAİN, RUHSATSIZ TABANCA...



İlçede girilen bir adreste, polisin kapıyı açma emrine "Hastam var, hastam" şeklinde cevap verilirken, söz konusu adresten satışa hazır 22 paket esrar, 7 paket kokain, 1 ruhsatsız tabanca çıktı. Uyuşturucu maddelerin ve ruhsatsız silahın bulunduğu adreste 1 kişi de gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen şüphelinin, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekme ağabey. Ne çekiyorsun, gözünü seveyim?" demesi dikkat çekti.