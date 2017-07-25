25.07.2017 10:53:53

İsrail, Aksa'da gözetim sistemi kuracak

İsrail El Aksa camisinde detektörler yerine akıllı gözetim sistemleri kullanacak.

İsrail hükümeti, Kudüs'teki El Aksa camisinin girişine yerleştirdiği metal detektörlerini kaldırıp, yerine daha az göze çarpan akıllı gözetim sistemleri kuracağını açıkladı.

İsrail'in 14 Temmuz'da bölgede iki İsrail polisinin öldürülmesi üzerine aldığı karar, son yıllarda İsraillilerle Filistinliler arasında yaşanan en sert şiddet olaylarına yol açtı. Cuma ve cumartesi günü çıkan olaylarda üç İsrailli ve dört Filistinli hayatını kaybetti.

Başbakan Benjamin Netanyahu'nun kabinesi dün yaptığı toplantıda metal detektörü yerleştirilen geçişlerin kaldırılmasına karar verdi. Toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada, bu kararın güvenlik birimlerinin tavsiyesi üzerine alındığı ve detektörlerin yerine akıllı kontrol sistemlerinin yerleştirileceği bildirildi.

Netanyahu, pazar günü detektörlerin kaldırılmayacağını söylemişti. Başbakan, Ürdün'ün başkenti Amman'daki İsrail büyükelçiliğinde pazar günü saldırıya uğrayan bir İsrail güvenlik görevlisinin iki Ürdünlüyü vurarak öldürmesinin yarattığı gerginliği de hesaba katmak durumunda. Ürdün, Kudüs'teki İslam'ın kutsal mekanlarının koruyucusu sıfatını taşıyor. Aynı mekanlar, Museviler için de kutsal sayılan eski mabetleri içeriyor.

Bu mekanların bulunduğu doğu Kudüs'ü İsrail 1967 savaşında işgal etmişti.