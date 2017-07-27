27.07.2017 16:30:31

İran uzaya roket gönderdi

İran devlet televizyonundan yapılan açıklamada uydu taşıyan Simurg adlı roketin başarıyla uzaya gönderildiği bildirildi.

Amerikan merkezli The Associated Press (AP) haber ajansı, İran'ın uzaya uydu göndermek için kullanılacak bir uzay roketini başarıyla denediğini açıkladı.

Haberde, "İmam Humeyni Uzay Üssü, Simorgh isimli uzay aracının başarılı denemesiyle resmen açılmıştır" denildi.

Buna göre, Simorgh adı verilen araç, dünyanın yörüngesine 500 kilometre yüksekte 250 kilogram ağırlığında bir uydu yerleştirebilecek kapasiteye sahip.