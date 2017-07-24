24.07.2017 10:00:59

İran'da bağımlılar, artık uyuşturucuyu devletten alacak

İran Meclisi Hukuk Komisyonu'ndan geçen tasarı, uyuşturucu bağımlılarının artık maddeleri kaçakçılardan değil, devletten almasına imkan sağlayacak.

İran Meclisi Hukuk Komisyonu Sözcüsü Hasan Nevruzi'nin basın mensuplarına yaptığı açıklamaya göre madde bağımlılarının kaçakçılarla bağlantılarını kesmek için yeni bir yöntem bulundu. Buna göre bağımlılar, artık uyuşturucuyu devletten temin edecekler. "

"SEYRELTİLECEK"

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, devletin, seyreltilmiş maddeyi uyuşturucu bağımlılarına sunacağını kaydeden Nevruzi, "Böylelikle, bu kişiler, uyuşturucu tacirlerinin tuzağına düşmek yerine, resmi mecralardan ihtiyaçlarını gidermek suretiyle, yavaş yavaş bu bağımlılıktan da kurtulabilirler" ifadesini kullandı.



TÜM MADDELERİ KAPSAMIYOR

İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Uyuşturucuyla Mücadele Birim Başkanı Said Sıfatiyan da yaptığı açıklamada, devlet eliyle uyuşturucu dağıtım programının, tüm uyuşturucu maddelerini kapsamadığını söyledi.

İran devrimi öncesinde de benzer bir uygulamanın var olduğuna değinen Sıfatiyan, "Bu tasarı, İran'daki bağımlılığı tamamen ortadan kaldıracak veya tüm bağımlıları kapsayacak bir uygulama değil. Bu uygulama, ülkedeki uyuşturucu madde bağımlısı sayısını azaltmayı hedefliyor" dedi.



3 MİLYONA YAKIN KULLANICI VAR



İran Uyuşturucuyla Mücadele Daire Başkanlığının resmi verilerine göre, ülkede 2 milyon 800 bin civarında uyuşturucu madde bağımlısı bulunuyor.