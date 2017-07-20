20.07.2017 15:40:52

Irak Meclisi henüz kabul etti: IŞİD'in Türkmenlere yaptığı 'katliam'dır

Irak meclisi, IŞİD'in Telafer ve Tazehurmatu'daki Türkmenlere yönelik saldırılarını 'katliam' olarak kabul etti.

Türkmen milletvekili Niyazi Mimaroğlu, mecliste yaptığı basın toplantısında, "Meclis oturumunda, IŞİD'in Telafer ve Tazehurmatu'da Türkmenlere yönelik işlediği suçlar katliam olarak nitelendirildi ve bu oy birliğiyle karara bağlandı" dedi.

Bu kararın Türkmenler açısından önemli olduğunu ifade eden Mimaroğlu, "Telafer ve Tazehurmatu'da Türkmenlerin maruz kaldığı saldırıların bir mezalim olduğu yerel ve uluslararası düzeyde resmiyet kazanmış oldu" diye konuştu.

IŞİD, Haziran 2014'te Türkmenlerin yaşadığı Telafer'i ele geçirmiş, buradaki sivil Türkmenlere saldırılar düzenleyerek, çok sayıda kişiyi öldürmüştü.

IŞİD, ayrıca Kerkük'e bağlı Tazehurmatu'da da Türkmenlere kimyasal silahlı saldırı düzenlemişti.