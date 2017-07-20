20.07.2017 13:31:55

İngiltere perakende satışları beklentiyi aştı

İngiltere perakende satışları haziran ayında beklenenden daha hızlı büyüdü.

İngiltere'de perakende satışlar, sıcak, güneşli havanın etkisiyle giyim üzerine daha fazla para harcandığı için haziran ayında yükseldi. Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, geçen ay dükkanlardan satın alınan şeylerin yüzde 0,6 oranında arttığını bildirdi. Mayıs ayında yüzde 1.2'lik düşüşü takiben yüzde 0.4'lük bir artış bekleniyordu.

Artan enflasyon hane halkı gelirleri içine girse bile, tüketici harcamalarının devam ettiğini öne sürüyor.