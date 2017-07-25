26.07.2017 11:54:31

Hindistan'da 5 katlı bina çöktü!

Hindistan'ın Mumbai kentinde 5 katlı binanın çökmesinin ardından 17 kişi yaşamını yitirdi.

BBC'de yer alan habere göre yetkililer, Ghatkopar semtinde dün çöken 35 yıllık binada hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye çıktığını duyurdu.

Enkaz altında kalan 28 kişinin kurtarıldığını belirten yetkililer, bu kişilerden bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Diğer yandan binanın çökmesiyle ilgili soruşturma yürüten yetkililer, binanın bir kısmının bakımevi olarak kullanıldığını ve olay esnasında tadilatta olduğunu belirledi.

Bakımevi sahibinin "tadilat sırasında binada yapısal değişiklikler olduğu" gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

Mumbai Belediyesi Üst Düzey Yetkilisi Sudhir Naik de yaptığı açıklamada, binadaki arama kurtarma çalışmalarının bugün akşam saatlerine kadar devam edeceğini, enkaz altında kalan olup olmadığının henüz bilinmediğini ifade etti.

Yetkililer, binada 15 ailenin kaldığını, olayda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Mumbai'de 2013'te benzer bir vakada 74 kişi hayatını kaybetmişti.