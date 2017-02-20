20.02.2017 09:22:03

Hatay'da elektrik kesintisi

Hatay'ın Yayladağı, Defne, Arsuz ve Samandağ ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

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Hatay'ın Yayladağı, Defne, Arsuz ve Samandağ ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Şubat Çarşamba günü, Yayladağı ilçesi Uluyol Mahallesine 09:00-16:00 saatleri arasında, Defne ilçesi Harbiye Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Subaşı Mahallesi Samandağ Sokağa 08:30-16:30 saatleri arasında, Subaşı Mahallesi 157. Sokağa 14:00-16:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.Arsuz ilçesi Üçgüllük, Derekuyu, Gülcihan ve Kurtbağı mahallelerine 09:00-17:00 saatleri arasında, Samandağ ilçesi Cemal Gürsel ve General Şükrü Kanatlı mahalleleri 02:00-04:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.