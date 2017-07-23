23.07.2017 16:53:25
Hastaneye kaldırılan rektör hayatını kaybetti
Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nas evinde kalp krizi geçirdi. Nas, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, saat 14.00'de evinde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi.
Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan Prof. Dr. Nas, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Nas, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.