14.02.2017 15:36:42

Hasan Cemal'e hapis cezası

PKK yöneticilerinden ‘Bahoz Erdal’ kod adlı Fehman Hüseyin ile ilgili yazısından dolayı yargılanan gazeteci-yazar Hasan Cemal, 'suçu ve suçluyu övmek'ten beraat etti, 'terör örgütü propagandası yapmak'tan ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

PKK yöneticilerinden "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin ile ilgili yazısıyla ilgili olarak yargılanan gazeteci-yazar Hasan Cemal, ''suçu ve suçluyu övmek'' suçundan beraatine, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Mahkeme, verilen hapis cezasının ertelenmesine hükmetti.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan duruşmaya sanık Hasan Cemal ve avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı Burhan Temtek, sanık hakkında ''suçu ve suçluyu övmek'' suçundan dava açıldığını ancak atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle bu suçtan beraatine karar verilmesini istedi.

Mütalaada, sanığın söz konusu yazısında, Cemal'in PKK liderlerinden Fehman Hüseyin isimli şahısla yaptığı röportajından alıntılar yaparak, örgüt propagandası yaptığı, bu nedenle ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Duruşmada son sözleri sorulan Hasan Cemal, gazeteciliğin suç olmadığını ifade etti. ''Gazeteciliğin suç olduğu toplumlarda hukuk, özgürlük ve demokrasi olmaz. 47 yıllık gazeteciyim. Bugüne kadar yazdığım yazı ve kitaplardan dolayı ilk kez bu şekilde suçlanıyorum. Hiçbir zaman terörü savunmadım. Terörün propagandasına alet olmadım. Beraatimi talep ediyorum'' dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Cemal hakkında, ''suçu ve suçluyu övmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan kamu davasının açıldığını belirterek, ''suçu ve suçluyu övmek'' suçundan beraatine, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, sanığın suç işleme hususundaki eğilimine göre cezasının ertelenmesi halinde yeniden suç işlemekten çekineceğine ilişkin yeterli kanaatin oluştuğundan, verilen cezanın ertelenmesine karar verdi. Hasan Cemal hakkında 2 yıl denetim süresi belirlenmesine hükmetti.

Mahkeme Başkanı Fikret Demir, gerekçeli kararın sonra açıklanacağını belirtti.

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