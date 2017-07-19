19.07.2017 21:05:39

Hac'da Katarlıya engel, Haşdi Şabi'ye kolaylık!

Katar’dan Suudi Arabistan’ın Katarlı hacı adaylarına yönelik engellemelerde bulunduğu açıklaması gelirken, Suudi Arabistan’ın bin 800 Haşdi Şabi savaşçısına hac vizesi verdiği ortaya çıktı.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Suudi Arabistan'ın hac için vize verdiği Iraklılardan bin 800'ünün Haşdi Şabi üyesi olduğu ortaya çıktı.

The New Haleej'in aktardığına göre Iraklı kaynak, hac vizesi verilenler arasında Horasan Seriyyeleri lideri Şeyh Muhsin Haydari ve İmam Ali Tugayları komutanı Fazıl El-Kenani gibi Irak'ta gerçekleşen operasyonlarda suça bulaşmış çok sayıda isim olduğunu kaydetti.

Ayrıca Haşdi Şabi ile bağlantılı Asaib-i Ehl-i Hak, Gadir, Bedir, Nüceba gibi çok sayıda televizyon kanalından da muhabir ve temsilcilerin bu yıl ki hac için Suudi Arabistan topraklarına gireceği öğrenildi. Iraklı yetkililer ise Haşdi Şabi üyesi hacı adaylarının savaşçı değil sivil olarak Irak topraklarına gireceğini kaydetti.

“KATARLILARA HAC ZORLUĞU”

Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ali Bin Sumeikh el-Merri bu gün yaptığı basın açıklamasında “Suudi Arabistanlı yetkililerin Hac ibadetinin icrasına yönelik kolaylık sözü vermelerine rağmen Hacca gitmek isteyen Katarlılar bir takım engellemeler ve baskılarla karşılaşıyor.” dedi. Geçtiğimiz Mayıs ayının sonunda patlak veren Körfez krizi sonucunda Suudi Arabistan'ın başını çektiği Körfez ülkeleri Katar'a yönelik bir takım yaptırımlar uygulamış, Umre ibadeti yapmak üzere Suudi Arabistan'da bulunan Katar vatandaşlarına da zorluk çıkarılmıştı. Katar Ulusal İnsan Hakları Komisyonu'ndan yapılan açıklamada; Katarlı vatandaşlardan, Mekke'de Mescid-i Haram'a girilmesinin yasaklandığına dair şikâyetler aldıklarını açıklamıştı.