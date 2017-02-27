28.02.2017 03:35:24

GÜNCELLEME - Adana'da kereste atölyesinde yangın

Seyhan ilçesinde bir kereste atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü- İş yeri sahibinin eşi, alevlerin söndürülmesinin ardından atölyeden çıkarılan köpeğine sarılarak ağladıYANGINLA İLGİLİ DETAYLAR EKLENDİ

Adana'da bir kereste atölyesinde çıkan yangın nedeniyle hasar oluştu.

Merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi 60056 Sokak'ta Yaşar Özel'e ait olduğu öğrenilen kereste atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kerestelerin bulunduğu bölüme sıçraması üzerine yangın büyüdü.

Yangını fark eden mahalle sakinleri, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Atölyedeki sanayi tipi tüpleri patlamadan dışarı çıkaran itfaiye ekipleri, söz konusu iş yerinde küçük çaplı iki patlamanın da yaşandığı yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Ekiplerin 6 araçla müdahale ettiği yangın söndürme çalışmaları bir saat sürdü.

- Atölyede kalan köpeği için gözyaşı döktü

İş yerinde yangın çıktığı haberini aldıktan sonra olay yerine gelen atölye sahibinin eşi Fatoş Özel, içeride kalan ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmaya bekleyen köpeği için uzun süre ağladı.

Özel, yangının söndürülmesinin ardından itfaiyeciler tarafından dışarı çıkarılan "Şiva" adlı köpeğine sarılarak bu kez mutluluktan gözyaşı döktü.

İtfaiye ekipleri, atölyede zarara yol açan yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlattı.