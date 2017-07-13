13.07.2017 19:10:07

Gannuşi: Siyasal İslam gerçekten başarısızlığa mı uğradı?

Nahda Hareketi lideri Tunuslu Gannuşi, “Siyasal İslam gerçekten başarısızlığa mı uğradı?” başlıklı bir yazıyı kaleme aldı. Timeturk Arapça ekibi Gannuşi’nin yazısını okuyucuları için Türkçeye çevirdi.

Tunus devriminin en önemli isimlerinden olan Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi, “Siyasal İslam gerçekten başarısızlığa mı uğradı?” başlıklı bir yazıyı kaleme aldı.

Gannuşi yazısında, Batının, Siyasal İslam'ın sürekli başarısızlığa uğradığı propagandası yaptığını ancak bunun gerçek olmadığını savunuyor.

Batıda kullanılan “Siyasal İslam” kavramının Müslümanlarda “İslami hareket” olarak daha geniş bir kavram ile adlandırıldığını ve anlatıldığını söyleyen Gannuşi, “Batı, Siyasal İslam'ın (İslami hareketin) nerede küçük bir darbe yediğini, duraksadığını veya ufak sorunlarla karşı karşıya kaldığını görse bunu hemen “Siyasal İslam çöküntüye ve başarısızlığa uğradı” diyerek propagandasını yapıyor ve “Müslümanlar bir şey beceremez” izlenimi veriyor. Halbuki durum göründüğü gibi değil. Siyasal İslam tarih boyunca hiç olmadığı kadar güçlü ve hiç olmadığı kadar halk arasında da yayılmış durumda. Bugün İslam dini, dünyada en hızlı ve en istikrarlı şekilde yayılan dindir. Çünkü İslam, batının konuşup ta uygulamadığı adalet, özgürlük, eşitlik, hukuk kavramlarını en doğru şekilde benimseyerek uygulamaya koymuştur.”

Örnek olarak Mısır'da Mursi'nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak ülkenin başına gelmesi ve ardından askeri darbeyle Siyasal İslama büyük darbe vurulduğunu söyleyen Gannuşi “Bazen gerilemeler olur, duraksamalar olur, darbeler olur, sorunlar olur ama bunlar başarısızlık anlamına gelmez. Her zorluğun ardında bir kolaylık vardır. Kendini medeni olarak tanıtan Avrupa, sadece Mursi'ye ve Siyasal İslama değil aynı zamanda halkına darbe yapan Sisi'nin yanında durarak medeniyete, demokrasiye ve adalete darbe yapmıştır. Halbuki Mursi, Avrupa'nın toz pembe sloganları olan o medeniyet, özgürlük, adalet ve demokrasiyi Mısır halkına gerçekten sunduğu için darbeyle indirildi. Bu darbede ne Mursi ne de Siyasal İslam kaybetti. Aksine kaybeden darbeci ve onu destekleyenler oldu. Çünkü medeniyetten uzak olduklarını tüm dünyaya gösterdiler. Siyasal İslam ise bu zor durumu değerlendirerek safları birleştirip hatalarından ders çıkararak yeni bir yol haritası çizecektir. Bu da başarısızlığın veya çöküntünün değil aksine daha güçlü yeni bir dirilişe hazırlık olduğunu gösteriyor.”

Tüm olumsuzluklara rağmen umudunu yitirmediğini belirten Gannuşi yazısını şu sözlerle noktaladı “Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Siyasal İslam ne Mısır'da ne başka yerde başarısızlığa uğramadı. Aksine dinamik, medeni, adil ve gelişme üzerine kurulu bir fikir ve deneyim herkese açık bir şekilde ortaya atıldı. Kısacası üzerine inşa edilebilecek bir altyapı inşa edildi. Bu sıkıntılar, Siyasal İslam'ın eskisinden daha güçlü bir şekilde tekrar kalkınmasını ve tek vücut bir şekilde hareket etmesini sağlayacak. Öldürmeyen darbe güçlendirir misali. Şu ayetle yazıyı bitirmek istiyorum: Allah, emrinde gâlip olandır. Lâkin insanların çoğu bilmezler. Yusuf/21”

Tunuslu Raşid Gannuşi, 1980 yılında Londra'ya sürgün edilmiş, 2011 yılında Tunus'un 23 yıllık Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali'ye karşı başlatılan Yasemin Devrimi'nin ardından Tunus'a dönerek aktif siyasete başlamış ve Nahda Hareketi'nin genel başkanlığına seçildi. Gannuşi, Türkiye'yi sık sık ziyaret eden bir siyasetçi.

Kaynak: Timeturk