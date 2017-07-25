25.07.2017 15:16:46

Fakıbaba'dan otellere: Porsiyonları küçültün

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, toplumlarda barış ve birlikteliğin sağlanması için öncelikli olarak gıda güvenliğine dikkat çekerek, otellerde tüketilen yemeklerin yarısının çöpe gitmemesi için porsiyonlarda küçülme çağrısında bulundu.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Türkiye arasındaki başarılı ortaklığın ikinci aşamasının lansmanı Ankara'da yapıldı. Lansmanda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yanı sıra, FAO Avrupa ve Orta Asya'dan Sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Vladimir Rakhmanin ve birçok ülkeden üst düzey katılım ortakları yer aldı.

Ahmet Eşref Fakıbaba, küresel ölçekte gıda güvenliği tesis edilmeden, toplumlarda barış ve birlikteliğin sağlanamayacağını vurgulayarak, "Özellikle porsiyonların lüks otellerde küçülmesi taraftarıyım. 4 milyar gıdanın 1,3'ünü döküyoruz, buna ihtiyacı olan o kadar çok insan var ki" dedi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren ev sahibi Bakan Fakıbaba ise 7 milyarlık dünya nüfusunun 2050 yılında ortalama 10 milyara ulaşmasının beklendiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Nüfus artışı ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşmektedir. 800 milyon insan açlık ve yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıyadır. Küresel ölçekte gıda güvenliği tesis edilmeden toplumlarda barış ve birliktelik sağlanamaz ve savaşlar önlenemez. Dünya çapında her yıl üretilen yaklaşık 4 milyar ton gıdanın 1,3 milyar tonu israf edilmektedir. 2015 G20 Tarım Bakanları toplantısı İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Bu toplantı sonrasında kabul edilen bakanlar bildirgesi uyarınca, FAO bünyesinde gıda israf ve kayıplarının ölçülmesi ve azaltılması için teknik platform kurulmuş ve faaliyetler başlamıştır. Bu kapsamda Orta Asya ülkelerinde uygulanacak projelerde kullanılmak üzere, hükümetimiz tarafından ilk dönemde toplam 10 milyon dolar katkı sağlanmıştır ve 28 proje onaylanmıştır"

LÜKS OTELLERDE PORSİYONLAR KÜÇÜLMELİ

"Çoğunlukla porsiyonların büyük olduğunu görüyoruz, gelen yemeklerin ancak yarısını yiyebiliyoruz, diğer yarısı da çöpe gidiyor" diyen Bakan Fakıbaba, porsiyonların küçültülmesi konusunda uyarıda bulundu.

Fakıbaba, "Bakanlığa geldiğimden beri bütün arkadaşlarımıza bir hekim olarak porsiyonlarını küçültmelerini tavsiye ettim. Biz yeteri kadar yiyoruz, yemeyenlere de vermek zorundayız. Porsiyonların özellikle lüks otellerde küçülmesi taraftarıyım. 4 milyar gıdanın 1,3'ünü döküyoruz, buna ihtiyacı olan o kadar çok insan var ki" şeklinde konuştu.