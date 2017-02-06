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Ermenistan'da seçim rüzgarı: Başkan yürütme yetkisini kime devredecek?
06.02.2017 19:08:36

Ermenistan'da seçim rüzgarı: Başkan yürütme yetkisini kime devredecek?

Ermenistan’da 2 Nisan’da gerçekleşecek seçimler, politik ortamı giderek belirsiz bir hale getiriyor.

TİMETURK I HABER MERKEZİ

Melahat KEMAL

Ermenistan'da 2 Nisan'da gerçekleşecek olan seçimlerin gözdesi, bundan önceki dört parlamenter seçimde de hükümeti elde eden Cumhuriyetçi Parti.

Cumhuriyetçi Parti yine seçimin gözdesi olarak görülse de kurulan 6 ittifak ve diğer tekil partiler Ulusal Meclis'te çoğunluğu elde etmek üzere sıkı bir yarışa hazırlanıyor.

Seçim öncesi kulislerde dönen fısıltılar, partiler arası pazarlık tüm hızıyla devam ettiğini ve uzun zamandır ortada görünmeyen siyasetçilerin seçim listelerinde kendilerine yer bulabilmek için kıyasıya çabaladığını doğruluyor.

BAŞKAN'IN YÜRÜTME YETKİSİ BAŞBAKANA DEVREDİLECEK

Bu seçimleri diğerlerinden farklı kılan şey görevdeki devlet başkanı Serzh Sargsyan'ın yürütme yetkisinin yeni anayasa gereğince parlamento çoğunluğu ile başbakan seçilecek kişiye devredilecek olması.

KULİSLER BAĞIMSIZ ADAYLARIN ETRAFINDA DÖNÜYOR

İşte bu yetki devri Nisan seçimlerindeki iddiaları kızıştırıyor ve kulislerin hepsi bağımsız adayların etrafında dönüyor.

İlgi adayı olan bağımsız adaylardan ilki, 2007 yılından beri ülkenin ikinci büyük partisi olan Ermenistan'ın Refahı Partisi'nin 60 yaşındaki lideri Gagik Tsarukyan.

Tsarukyan hayırsever faaliyetleri ve hakın adamı görüntüsü ile gelir seviyesi düşük Ermeniler'in yoğun desteğini kazanmış durumda.

2008 yılındaki seçim kampanyasında eski devlet başkanı Levon Ter-Petrosyan'ı destekleyen Ermenistan'ın “ilk oligarkı” Kachatur'un onayını alan Tsarukyan, 2003 yılında ana muhalefet partisinin lideri olan eski Sovyet Ermeni lideri Karen Demirciyan tarafından da destekleniyor.

Tsarukyan için en önemli olan ise eski başbakan ve Cumhuriyetçi Parti'nin seçim müdürü Hovik Abrahamyan'ın desteğini alıyor olması.

Kulislerin üzerine yoğunlaştığı ikinci bağımsız aday ise Seyran Ohanyan. Ekim ayına kadar Ermenistan'ın savunma bakanlığı görevinde olan 54 yaşındaki Ohanyan , halk tarafından en güvenilir bakandı.

Başkan Sargsyan'ın önerdiği birkaç işi reddetmesi üzerine, Ohanyan hükümet politikalarını eleştiren bir muhalefet lideri haline geldi.

Ohanyan, 2013 yılının muhalefet başkan adaylarından olan Rafi Hovanisyan ve eski dış işleri bakanı Vartan Oskanyan gibi önemli siyasi figürlerin desteğini arkasına almış durumda.

Hepsine ek olarak Ohanyan'ın liderliğindeki blok Tsarukyan ile de koalisyon kurabileceğinin sinyalini veriyor.

Seçim çalışmalarında ilgi odağı haline gelen bir diğer aday da Cumhuriyetçi Parti'nin yeni yüzü ve 2016 Eylül ayından beri başbakanlık görevinde bulunan 53 yaşındaki Karen Karpetyan.

Karpetyan halk desteğini giderek kaybeden hükümetin hiç şüphesiz en popüler ismi. Karpetyan'ın arkasında Moskova'nın emlak kralı Samvel Karpetyan ve eski bankacı, yeni yardımsever Ruben Vardanyan bulunuyor.

BAŞKAN SARGSYAN'I NELER BEKLİYOR?

Tüm bunların Serzh Sargsyan üzerinde nasıl bir etkisi olacak henüz belli değil.

Sargsyan, yeni anayasa döneminde başbakan olmayacağını söylese de bu durum da henüz kesin değil.

Başkan Sargsyan, uzun zamandır genel kurmay başkanlığı görevini üstlenmiş Vigen Sargsyan'ı savunma bakanı olarak atadı.

İki Sargsyan ve üç Sargsyan olmayan kişi arasında yoğunlaşacak olan Nisan seçimleri hiç şüphesiz seçilecek başbakan yeni anayasa ile güçlendirilmiş bir başbakan olacak.



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