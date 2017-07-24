24.07.2017 13:06:46

Erdoğan Katar'da!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile saat 12.25'te Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez ülkelerini kapsayan ziyaretinin son durağı Doha'da bazı temaslarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Uluslararası Hamad Havalimanı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Doha'ya geldi.

Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani, aynı araçla Emirlik Divanı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Katar Emirlik Divanı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından onuruna verilecek öğle yemeğine katılacak.

Daha sonra Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin babası Emir Şeyh Hamad bin Khalifa Al Thani ile Al Wajbah Sarayı'nda görüşecek.

Temasları sonrasında Erdoğan, Türkiye'ye dönecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile saat 12.25'te Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

İKİ GÜNLÜK KÖRFEZ TURUNUN SON AYAĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki günlük körfez turu için dün Atatürk Havalimanı'ndan hareket etmişti. Cumhurbaşkanı önce Suudi Arabistan ardında Kuveyt'e geçti. Son durağı ise Katr oldu. Ziyaretin körfezde patlak veren Katar krizine ilişkin önemki bir adım olduğu düşünülüyor.

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