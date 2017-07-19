19.07.2017 19:17:02

Erdoğan'dan CHP'li vekile tebrik telefonu

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol'un TBMM'de teröre ilişkin konuşması alkış toplamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Erol'u arayarak tebrik ettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli Milletvekili Gürsel Erol'u dün TBMM'de teröre ilişkin yaptığı konuşmadan dolayı telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi.

CHP'Lİ VEKİL TERÖRÜ LANETLEDİ

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, dün Meclis Genel Kurulu'nda Emniyet mensuplarının özlük hakları ile ilgili kanun teklifi konuşmasında terör örgütü PKK tarafından öldürülen Necmettin öğretmene de değinmişti. Erol, ayrıca Tunceli'de terörü kınamak üzere bir yürüyüş tertip edeceklerini belirterek tüm parti temsilcilerini ve vekilleri yürüyüşe davet etmişti.