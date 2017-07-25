26.07.2017 09:48:16

Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında 'yapay zeka' tartışması!

Tesla’nın kurucu CEO’su Elon Musk ile Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg yapay zeka konusunda tartıştı.

Donanım Haber'in haberine göre yapay zeka araştırmaları yürüten bir kurum olan OpenAI'ın en büyük destekçisi olan ve yapay zekaya karşı insan beynini geliştirmek üzere çalışan Neuralink şirketinin patronu olan Musk, geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmasında yapay zekanın kontrol altına alınmadığı takdirde insanlığın sonunu getirebileceğinden bahsetmişti.

"MUSK, OLUMSUZ ve SORUMSUZ"

Facebook'un patronu Mark Zuckerberg ise geçtiğimiz günlerde bir Facebook canlı yayınına katıldı. yayın esnasında bir takipçisinin, Elon Musk'ın yapay zeka hakkındaki yorumlarını sorması üzerine Zuckerberg "Kıyamet senaryoları uyduranları anlamıyorum. Gerçekten olumsuz ve sorumsuz buluyorum" demişti.

MUSK'TAN ZUCKERBERG'E CEVAP GELDİ

Elon Musk "Bu konuyu Mark'la konuştum. Onun bu konudaki düşünceleri sınırlı" dedi.