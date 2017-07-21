21.07.2017 17:06:45

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e: Çağrılara kulak verin!

Ankara'dan İsrail'in Kudüs'te sürdürdüğü Mescid-i Aksa ihlalleri ve Filistinlilere saldırılarına ilişkin açıklama geldi.

İşte o açıklama:

"Bugün Kudüs'te Harem-i Şerif'te bir kez daha Cuma namazının kılınamamasından; ayrıca yaşanan olaylarda iki ölü ve onlarca yaralı olmasından derin üzüntü ve endişe duyuyoruz.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'teki Harem-i Şerif'in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı göstermesi insani ve hukuki bir yükümlülüktür.

Müslümanların en kutsal ibadethanelerinden biri olan Harem-i Şerif'in girişlerine konulan dedektörler dahil tüm kısıtlamaların derhal kaldırılması ve biran önce statükoya geri dönülmesi yönünde uluslararası toplumun yaptığı çağrılara İsrail'in kulak vermesi beklenmektedir. Sükûnetin sağlanabilmesi bakımından bu elzemdir."