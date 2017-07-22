22.07.2017 16:27:18

Devlet hastanesinde yangın paniği

Mersin'in Anamur ilçesindeki Devlet Hastanesinde meydana gelen yangında, MR ve tomoğrafi ünitesine ait güç kaynağı odası kullanılamaz hale geldi. Hastaneye ait LPG tankına sıçramadan yangının söndürülmesi büyük bir faciayı önledi.

Anamur Devlet Hastanesi bu gün saat 14:30 sularında MR (Emar) ile Tomografiye ait güç kaynağı odasında yangın çıktı.Yangını özel güvenlik görevlilerinin far ederek itfaiye ekiplerine haber verilmesinin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü.



Yangında MR (Emar) ile Tomografiye ait güç kaynağı ait bölüm tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken yangının Anamur Devlet Hastanesine ve hastaneye ait LPG tankına sıçramadan söndürülmesi ile büyük bir tehlikenin önüne geçildi.



Yangının kesin nedeninin belirlenmesi için olay yerinde incelemeler sürüyor.