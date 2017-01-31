31.01.2017 22:05:42

Devlet Bahçeli ve AK Parti mizah dergisi kapağında!

Mizah dergisi Lama, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti'yi kapak konusu yaptı...

Son dönemlerde kamuoyunda tartışma yaratan referandumla ilgili tepkiler mizah dergilerine de konu oldu. Mizah dergisi Lama, Anayasa değişikliğiyle referandum sürecinde AK Parti'nin yanında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kapağa taşıdı.

ODATV.com'da yer alan bilgide; Mizah dergisi Lama son sayısında Devlet bahçeli'yi kapağına taşıdı. Dergi, Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü et restoranı sahibi Nusret Gökçe'in fenomenleşen tuz dökme hareketini Devlet Bahçeli'ye uyarladı.

Devlet Bahçeli'nin Başkanlık referandumuna AK Parti ile birlikte “Evet” demesini konu olan "DEVL-ET" başlıklı Lama Dergisi'nin kapak resmi şöyle:

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