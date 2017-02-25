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Derbiye bir gün kaldı; İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
26.02.2017 11:16:48

Derbiye bir gün kaldı; İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, 27 Şubat Pazartesi günü (yarın) sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinde oynayacak muhtemel 11'i ve diğer detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı futbolseverlerin sezonun ikinci yarısında izleyeceği en önemli mücadelelerden biri olacak. Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı Türk Telekom Arena'da ağırlayacak. Zorlu maçtan çıkacak sonuç zirvedeki diğer takımları da yakından ilgilendiriyor.  İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisi ile ilgili tüm detaylar.

Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor, kadronun son halini belirledi.

İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

Kalede Fernando Muslera
Savunmanın sağında Sabri Sarıoğlu
Stoperde Chedjou
Chedjou'nun yanında Semih Kaya'nın olması bekleniyor
Savunmanın solunda Lionel Carole
Defansın hemen önünde Nigel de Jong
Orta sahada Selçuk İnan
10 numara pozisyonunda Wesley Sneijder,
Kanatta Bruma
Diğer kanatta Yasin Öztekin
Forvette Lukas Podolski

Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de başlayacak derbiyi hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Süper Lig'de ikinci yarının ilk derbisinde Yıldırım'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ile Asım Yusuf Öz yapacak. Dev maçın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak. Galatasaray - Beşiktaş maçını bein Sports canlı yayınlayacak.

DERBİDE GOLCÜLERİN REKABETİ YAŞANACAK

Ligin en skorer iki takımın mücadelesi öncesi golcü oyuncular da formlarıyla dikkati çekiyor.

Beşiktaş ligdeki 21 maçta 43 golle en fazla fileleri havalandıran takım olurken, Galatasaray ise 40 golle ikinci sırada bulunuyor.

Türk Telekom Arena'ya lider olarak konuk olacak Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar, bu sezon takımlarının ligde attığı gollerin yarısına yakınını kaydetti.

Taraftarlarının desteğiyle rakibini yenerek puan farkını kapatmayı hedefleyen Galatasaray'ın gollerinin yarısından fazlasını ise Yasin Öztekin, Eren Derdiyok, Lukas Podolski ve Armindo Bruma attı.

GALATASARAY'DAN BEŞİKTAŞ'A 2 YILDIZLI GÖNERME

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi sarı-kırmızılı kulüpten bir gönderme geldi. Galatasaray Kulübü'nün resmi twitter hesabından 2 yıldızlı formasını paylaştı.

GALATASARAY DERBİLERİ KAZANMAYI UNUTTU

Şampiyonluk yarışında kalabilmek için Beşiktaş'ı yenmek zorunda olan sarı-kırmızılı ekibin, çıktığı son 7 derbide galibiyet alamaması dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı biri TFF Süper Kupa'da, 6'sı ise Süper Lig'de olmak üzere son 7 maçını galip tamamlayamayarak kötü bir seriye imza atmış oldu. Galatasaray, bu 7 maçta 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

TÜRK TELEKOM ARENA'NIN KARNESİ İYİ

Galatasaray, 2011 yılı ocak ayında açılışı yapılan yeni stadı Türk Telekom Arena'da oynadığı derbi maçlarda taraftarının yüzünü güldürdü.

Türk Telekom Arena'da bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 13 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 8 kez kazanırken, 3 kez rakiplerine yenildi ve 2 kez de eşitliği bozamadı.


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