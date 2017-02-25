26.02.2017 00:15:36

Darbecilerin güvenilir limanı: Yunanistan

İki darbecinin daha Yunanistan'a sığınma talebinde bulunduğu haberleri, Atina'dan gelen bir haber ile doğrulandı. Fakat Yunan savcılığı askerlerin ülkeye yasa dışı girişleri hakkında suç duyurusunda bulunmadı. Bunun yerine iki kaçak askerin sığınma başvurularının son aşmasına kadar değerlendirileceğini açıkladı.

AA'nın haberine göre Yunanistan'a 15 Şubat'ta kaçak olarak giriş yaptıklarını iddia eden askerler, 20 Şubat tarihinde Dedeağaç kentinde sığınma başvurusu yaptı.

İltica ofisi, kaçak askerlere ilişkin Türkiye'den iade talebi gelmesi durumunda dahi sığınma başvurularına ilişkin tüm yasal sürecin uygulanacağını bildirdi.

Yunan Emniyet Müdürlüğü yetkilisi, kaçak askerlerin ülkeye yasa dışı girişleri hakkında savcılığın henüz suç duyurusunda bulunmadığını belirtti.

Öte yandan, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaçan ve sığınma talebinde bulunan 8 darbeci askere ilişkin Türkiye'nin iade talebi reddedimişti.