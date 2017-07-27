28.07.2017 11:32:01

Çocuklar 'zorunlu' göç ediyor

Avrupa'ya tek başına göç eden çocuklara yönelik açıklama yapan UNICEF, çocukların durumunun kıtanın çekiciliğinden dolayı değil, ülkelerindeki savaş ve açlıktan kaçmak için bu yolu seçtiklerini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Avrupa'ya tek başına göç eden çocukların, kıtaya ulaşma amacıyla değil, ülkelerindeki şiddet ve travmadan kaçmak için bu yolu seçtiğini açıkladı.

Cenevre'de basına açıklamada bulunan UNICEF sözcüsü Sarah Crow, “Son çalışmamızdaki sürpriz, çocukları evlerinden ayrılmaya iten nedenin Avrupa'nın onlara çekici gelmesinden çok, ülkelerindeki çatışma ve şiddetten kaçmak istemeleri oldu” dedi.

UNICEF verilerine göre 2017'nin ilk altı ayında İtalya'ya ulaşan 12 bin 239 çocuğun yüzde 93'ü yalnız başına seyahat ediyordu.

YÜZDE 93'Ü YALNIZ

UNICEF'in çalışmasına göre, Avrupa'ya tek başına gelen çocukların yüzde 75'inin bu yola tek başlarına çıkmaya karar verdiğini ortaya koydu. Elde edilen verilerine göre 2017'nin ilk altı ayında 12 bin 239 çocuk İtalya'ya ulaştı.

Bu çocukların yüzde 93'ünün yalnız başına seyahat ettiği, çocukların Avrupa yolunda, savaşta zarar görmüş ya da açlıkla mücadele eden ülkelerinden kaçarken zaman zaman çok daha tehlikeli yolları izlemek zorunda kalabiliyor.