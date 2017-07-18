18.07.2017 11:11:40

Çin Hindistan'a saldırdı! Yüzlerce asker öldü

Çin'in Hindistan’a düzenlediği roketatarlı saldırıda 158 Hint askerinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'ın Sikkim eyaletine düzenlenen roket saldırısı sonucu 158 Hint askerinin öldürüldüğü ve bir çok askerin yaralandığını açıklandı. Saldırıda Çin askerlerinin roketatar, makineli tüfek ve havan kullandığı ifade edildi.

Öte yandan, Çinli yetkililer Pakistan'ın talebi doğrultusunda Pakistan ve Hindistan arasındaki Keşmir Sorununun çözülmesine yardımcı olabileceklerini belirtti.