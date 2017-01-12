12.01.2017 22:49:37

CHP erken seçim istiyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Genel Kurulda erken seçime destek verdiklerini açıkladı.

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişiklik teklifinin 7. maddesine ilişkin görüşmeler esnasında söz alan Özel, "Bu ifadeleri genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla kullanıyorum. Meclis'te bir rejim değişikliğine kalkışmaktansa erken seçim kararına tam destek veriyoruz. Buyurun, hemen şimdi erken seçim kararı alalım. Biz varız. Haydi. Hodri meydan" diye konuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli de, Meclis'te görüşülen anayasa değişikliği teklifiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Değişim Meclis'ten geçmezse parlamento yenilenmeli" ifadelerini kullanmıştı.

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