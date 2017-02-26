27.02.2017 09:51:31

Bursa'da terör operasyonu: 10 gözaltı

Bursa'da PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu ve örgüt propagandası yaptığı iddia edilen 1'i öğretmen 10 kişi gözaltına alındı

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Bursa'da PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu ve örgüt propagandası yaptığı iddia edilen 1'i öğretmen 10 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Kestel ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Örgüte üye oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddia edilen 1'i öğretmen 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çeşitli örgütsel dökümanlar, silah ve av tüfeği ele geçirildi.(Serkan Akkuş / İHA)