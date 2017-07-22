22.07.2017 11:17:09

Beton mikserinin pompası kırıldı: 1 ölü, 3 yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde beton mikserinin pompası harç dökümü esnasında havadayken kırıldı. Pompanın kopan parçasının binadaki işçilerin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Olay Şuhut'a bağlı Tekke köyünde meydana geldi. Öğlen saatlerinde yaşanan olay görgü tanıklarının iddialarına göre şöyle oldu:



Bir hazır beton firmasına ait beton mikseri Halil Akkaş'a ait 2 katlı binaya beton dökmek için geldi. Mikserin pompasını kaldırarak binanın en üst katına beton dökümü yaptığı esnada mikserin pompası henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü havadayken ortadan ikiye koptu. Kopan parça o esnada çatıda olan ve beton dökme işini gerçekleştiren Hasan Taşpınar (56), Süleyman Karakuyu (32), Ali Osman Yılmaz (41) isimli işçiler ile inşaat sahibi Akkaş'ın üzerine düştü. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, üzerilerine tonlarca ağırlıkta demir düşen yaralıları enkazdan çıkarak ambulans ile hastanelere kaldırdılar. Yaralılardan Hasan Taşpınar isimli işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden inşaat sahibi Akkaş'ın ise bacağının kırıldığı ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Diğer yaralılarında kaldırıldıkları hastanelerde tedavilerinin sürdüğü bildirildi.



Yaşanan korkunç olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, mikserin pompasının havada nasıl koptuğunun ise ayrıntılı bir şekilde incelendiği belirtildi.