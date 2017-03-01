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Başbakan Binali Yıldırım Tokat'da
01.03.2017 19:33:04

Başbakan Binali Yıldırım Tokat'da

Başbakan Binali Yıldırım, Tokat'ta anayasa referandumuyla ilgili

Başbakan Binali Yıldırım, Tokat'ta anayasa referandumuyla ilgili

mitingini Tokat'ta gerçekleştirdi. Mitingde Başbakan Yıldırım, bir çiftin nikahını kıydı.

Amasya mitinginin ardından helikopterle Tokat Gazi Osman Paşa Stadyumuna inen Başbakan Binalı Yıldırım, miting alanına geçerken Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti. AK Parti ve Türk bayrakları ile süslenen meydan da konuşan Yıldırım'a; eşi Semiha Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve milletvekilleri eşlik etti.

Konuşmasında Tokat'ın yiğit yatağı olduğunu belirten Yıldırım, "Tokat Allah'ına kurban. 'hey on beşli on beşli Tokat yolları taşlı. On beşliler gidiyor kızarın gözü yaşlı' Tokat, Tokat bugün yine çok güzelsin Tokat. On beşlilerin şehri Tokat. Plevne kahramanı Gazi Osman Paşanın şehri Tokat. Şehitler diyarı, yiğitler diyarı Tokat. Seni gönülden selamlıyorum. Bu topraklar yiğit yatağıdır. 15 Temmuz gecesi Tokatlılar alçak örgütüne karı göğsünü siper etti. Vatanına ve bayrağına sahip çıtı. Allah sizden razı olsun" dedi.

"Bu milleti tehdittir"

Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini millete karşı yapılmış bir tehdit olarak değerlendirip, "Ana muhalefetin referandum yaklaştıkça sinirleri bozulmaya başladı. Ayarı kaçtı ayarı. O diyor ki, ' eğer başkanlık sistemi 15 Temmuz gecesi geçerli olsaydı, o zaman Türkiye diye bir şey kaymazdı. Lafa bak lafa. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu milletine güvenmemek demektir. Milletine inanmamak demektir. Bu milleti tehdittir. Eğer başkanlık gelirse darbe olacak demektir. Kılıçdaroğlu bu milleti tanımayabilirsin. Bu millet, 15 Temmuz da tüm dünya nasıl kahraman bir millet olduğunu, nasıl aziz bir millet olduğunu gösterdi. Sen halen bu milletin gücünün farkına varmamış sın. Ne diyor Kılıçdaroğlu, vatandaşlara diyor ki 'boş verin beyler. Gidin namusunuzla, şerefinizle, onurunuzla hayır oyu verin. Bu ne demek. Bu ne demek. Bu ne biçim bir laf. Böyle bir üslup olur mu. Bir genel başkan nasıl böyle bir dil kullanabilir. Bu evet diyenlere hakarettir. Bu evet diyenlere saygısızlıktır. Bu dil birleştirici değil, bu dil ayrıştırıcı bir dildir. Yani evet diyen namuslu değil, onurlu değil, şerefli değil. Hadi oradan. Bu millet öyle bir millet ki tuzağa düşmez. Evet de verir. Hayır da verir. Ne verirse verir. Başının gözünün üstüne edadır. Biz asla bunların seviyesine inmeyeceğiz. Değerli kardeşlerim" şeklinde konuştu.

"Bu millet evet diyecek"

Binali Yıldırım, hayır kampanyası yürüten partilerin seçmenlerinin de evet oyu vereceklerini ifade ederek, "Bir çağrı yapıyorum. CHP hayır çağrısı yapacak. HDP hayır çağrısı yapacak. PKK hayır çağrısı yapacak. FETÖ de hayır diyecek. Ama bu millet Tokat'tan rabbimizin izni ile gür bir sesle evet diyecek. Ben inanıyorum ki muhalefetin bu tavrından dolayı, bu üslubundan sonra CHP, HDP, Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi'ne gönül veren kardeşlerimiz Türkiye'nin aydınlık geleceği için sandıkta evet oyunu basacaklar. Bölücü terör örgütün Kandil'deki sözde yöneticileri açıklama yapıyor. PKK diyor ki, 'bu referandumdan evet çıkarsa biz biteriz' Evet çıkacak sizde biteceksiniz. FETÖ de bitecek" dedi.

"Hükümeti sandıkta siz kuracaksınız"

Yıldırım, yapılacak anayasa değişikliği ile hükümetlerin kapalı kapılan ardında kurulmayacağını, hükümetleri halkın sandıkta kuracağını ifade edip, "Kimin kazandığına siz karar vereceksiniz. Kapılar ardında birileri karar veremeyecek. Hükümeti sandıkta siz kuracaksınız. Bu ülke hükümetler kurulurken çok bedeller ödedi. Seçimlerde tek parti çıkmazsa o zaman işler kötü. Ayıkla pirincin taşını. Günlerce hükümetler kurulmaz, kurulana kadar hayat durur, ekonomi dururdu. Böyle kurulan bir hükümetten hayır gelir mi. Bu ülkede 25 gün süreli hükümetler kuruldu. 1923-2017, 94 sene geçmiş. Eğer bu hükümetler 4 yıl boyunca görev yapsaydı, 65. hükümetiyiz. Eğer her hükmet 5 yıl görev yapsaydı. Bırakın 5 yılı 4 yıl görev yapsaydı. 65. hükümete sıra 2183 yılında gelecekti" dedi.

Başbakana nikah sürprizi

Başbakan Binalı Yıldırım'ın konuşma arasında Tokat Belediyesi çalışanlarından Fatih Çoruş ve Başbakanın doğum yeri Refahiyeli olan Gönül Refahiyeli isimli gelin sahneye çıkarak Başbakana ilginç bir sürpriz yaptılar.

Sürpriz karşısında gençler ile görüşen Yıldırım, "Gençler bugün kararı vermişler. Biz 16 Nisan'ı bekleyemeyiz diyorlar. Sizde şahitlik ediyor musunuz. Allah mübarek etsin. Tebrik ediyorum" diyerek çifte evlenmeyi kabul edip etmediklerini sordu. Çift yüksek sesle evet derken, Yıldırım, "Ben de Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun bana verdiği yetki ile nikahınızı kıyıyorum" dedi.

Gençlere nasihatlerde bulunan Yıldırım, "Evlilikte başarının sırrı, itaat et, birbirinize peki demesini bilin. Birisi sinirlendi mi öteki bekleyecek. Gül gibi geçinip gideceksiniz. Evlilik uzun ince bir yol. Ama biz o yolları sizin için duble yol haline getirdik" dedi.

Üç çocuk hatırlatması

Başbakan Yıldırım binlerce kişinin önünde nikah sözlerini aldığı çifte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç çocuk tavsiyesini hatırlatıp, "Bu gençler çok şanslı. Bakın binlerce, on binlerce Tokatlı bu evliliğe, bu mutluluğa şahitlik ediyor. Şahit misiniz. Şahit misiniz. Binlerce, on binlerce evet. Defteri vermeden önce Cumhurbaşkanımızın size bir öğüdü ve selamı var. Bir olur garip olur. İki olur rakip olur. Üç olur zengin olur. Dört olur rabia olur" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasının sonunda eşi Semiha Yıldırım ile halka karanfil attı.
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