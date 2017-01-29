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ASİMDER'den 1915 olayları açıklaması: 'Türkiye kaybederse, Türk Cumhuriyetleri kaybeder'
29.01.2017 18:29:24

ASİMDER'den 1915 olayları açıklaması: 'Türkiye kaybederse, Türk Cumhuriyetleri kaybeder'

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği Genel Başkanı Göksel Gülbey, 1915 olaylarına karşı mücadele eden Türkiye'nin yalnız bırakılmaması gerektiğini savundu. Gülbey, 'Türkiye mağlup olursa diğer Türk cumhuriyetlerini yutmak çok kolay' dedi.

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği Genel Başkanı Göksel Gülbey, 1915 olaylarına karşı mücadele eden Türkiye'nin yalnız bırakılmaması gerektiğini savundu. Gülbey, "Türkiye mağlup olursa diğer Türk cumhuriyetlerini yutmak çok kolay" dedi.

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) İstanbul'daki ilk toplantısını yaptı. Küçükçekmece Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki toplantıda ayrıca "20 Yanvar ve Hocalı şehitleri" için anma töreni de düzenlendi. Törene, Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği Genel Başkanı Göksel Gülbey, ASİMDER Marmara Bölgesi Başkanı Ali Gülbey, ASİMDER İstanbul İl Başkanı Ramazan Polat, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Anma töreninde, Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azeri sivillerin Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürülmesi sonucu "Hocalı Katliamı" olarak anılan olay için hazırlanan sinevizyon gösterisi yapıldı.

Anma töreninin ardından ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, 1915 olayları ve Türkiye'nin bu konuda vermiş olduğunu mücadeleyi değerlendirdi. Türkiye'nin, diğer Türk cumhuriyetlerine yıllardır öncülük ettiğini ifade eden Gülbey, 1915 olaylarında Türkiye'nin yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi. Gülbey, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Türk cumhuriyetleri ekonomi ve söz birliği yapmalı"

"Türkiye 1915 olaylarında Ermeni lobisinin karşısında eğer Türk cumhuriyetlerinin desteği olmadan yalnızlaşırsa ve bu konuda Ermeni lobileri, Avrupa, haçlı zihniyetini arkasına alıp bir mağlubiyet yaşarsa inanın Azerbaycan'ın Karabağ meselesinde veya Hocalı katliamı konusunda, Özbekistan'ın, Kazakistan'ın başka konularda yapacakları mücadelelerde başarılı olamazlar. Çünkü Türkiye bu cumhuriyetlere yıllardan beri ağabeylik yapmaktadır. Eğer evin büyüğü ve bu konuda güçlü olan bir ülke bu konuda mağlubiyet yaşarsa diğerlerini yutmak çok kolay. İçimize kadar girmiş bir Ermeni lobisinin karşısında Türkiye'yi yalnız bırakmamak lazım. Türkiye 1915 yalanını üstesinden gelirse emin olun Azerbaycan, Karabağ toprağını alır diğer Türk cumhuriyetleri bütün belaların, husumetlerin üstesinden gelir. Bu Türk cumhuriyetlerinde ekonomi birliği, söz birliği ile birlikte hareket etmemiz lazım. Diğer türlü bayrağımız sınırımız bir falan önemli değil. Önemli olan ekonomi ve dünyaya karşı söz birliği. Türkiye'nin bu konuda yalnız bırakılmaması lazım."

Gülbey ayrıca İstanbul'da yaşayan ve 1915 olaylarını destekleyen Ermeni sempatizanlarına da seslendi. Gülbey, "Dün bir şehirdeydik şimdi 8 şehir ve 4 bölge ve Avrupa'dayız. Bugün de İstanbul'da ilk toplantımızı yaptık. Bundan sonra İstanbul'da Ermeni lobisi ve Ermeni sempatizanları bilsinler ki, ASİMDER bundan sonra İstanbul'da var" dedi.

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