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Almanya'dan flaş Konya açıklaması!
17.07.2017 16:07:31

Almanya'dan flaş Konya açıklaması!

Almanya Hükmet Sözcüsü Steffen Seibert, Alman milletvekillerinin Konya’da bulunan Alman askerlerini ziyaretinin iptal edilmediğini, ertenlediğini söyledi.

Seibert, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Alman Federal Meclis Savunma Komisyonuna üye milletvekillerinin Konya üssüne ziyaretini ertelemeyi istediğini belirtti.

"Bu bir iptal etme değil, ertelemedir. Bu konuda NATO seviyesinde de görüşmeler oldu" diyen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu konuyu ele aldığını ifade etti.

Ardından Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye'ye ziyarette bulunduğunu anımsatan Seibert, Alman milletvekillerinin kendi askerlerini ziyaret etme hakkının müzakere konusu yapılmayacağını aktardı.

Merkel'in de bu ziyaret hakkının şartlara bağlanmayacağını söylediğini hatırlatan Seibert, konuyu Türkiye ve NATO yönetimleriyle görüşeceklerini dile getirdi.

Seibert, Alman milletvekillerinin Konya'daki askerleri ne zaman ziyaret edecekleri konusunda belirli bir tarih beklentisini ifade etmeyi mantıklı bulmadığını kaydetti.

Konya'daki üste 10-15 Alman askeri görev yapıyor

Toplantıya katılan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Maria Adebahr da Almanya Dışişleri Bakanlığının Alman askerlerinin Konya'daki üste bulunan Alman askerlerini ziyaret edeceğine ilişkin Türkiye'yi haziran ayının ortasında bilgilendirdiğini söyledi.

Türkiye'nin ziyareti iptal değil, ertelediğini yineleyen Adebahr, ziyaret için en erken tarihi belirleme noktasında Türkiye ile görüşeceklerini ifade etti.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jens Flosdorf da NATO üssü olan Konya üssünde AWACS erken uyarı ve gözlem uçakları kapsamında şu an 10 ila 15 Alman askerinin görev yaptığını, bazen de bu sayının 10'un altına düşebildiğini belirtti.

Flosdorf, şimdiye kadar Federal Meclis üyeleri tarafından Konya'daki Alman askerlerine bir kez ziyaret gerçekleştirilebildiğine işaret ederek, meclisin Alman ordusu sorumlusunun Aralık 2016'da ziyarette bulunduğunu, başka ziyaretin olmadığını kaydetti.


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